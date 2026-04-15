Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты Заксобрания Кировской области от «Единой России»

Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты в Кировской области.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов подал документы для отбора в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Кировской области.

29-летний Рылов примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», в рамках которого определятся кандидаты для последующего выдвижения в органы государственной власти и местного самоуправления.

«Одной из основных своих задач вижу популяризацию спорта и расширение возможностей для занятий спортом жителей региона, причем не только в областном центре, но и в отдаленных районах.

Я сам из небольшого города и знаю, что при систематических занятиях и наличии условий для тренировок можно добиться значимых результатов в спорте высоких достижений и прославлять свою страну и малую родину», – заявил Рылов 7 апреля на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Сообщается, что Соколов поддержал инициативу Рылова по участию в предварительном голосовании и пожелал ему успехов.