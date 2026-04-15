Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты Заксобрания Кировской области от «Единой России»
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов подал документы для отбора в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Кировской области.
29-летний Рылов примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», в рамках которого определятся кандидаты для последующего выдвижения в органы государственной власти и местного самоуправления.
«Одной из основных своих задач вижу популяризацию спорта и расширение возможностей для занятий спортом жителей региона, причем не только в областном центре, но и в отдаленных районах.
Я сам из небольшого города и знаю, что при систематических занятиях и наличии условий для тренировок можно добиться значимых результатов в спорте высоких достижений и прославлять свою страну и малую родину», – заявил Рылов 7 апреля на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.
Сообщается, что Соколов поддержал инициативу Рылова по участию в предварительном голосовании и пожелал ему успехов.
Каких законов Вы хотите на территориях с такими названиями ?
И во время занятия спортом в школе толком большинство не учились.
