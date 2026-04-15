  • Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты Заксобрания Кировской области от «Единой России»
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов подал документы для отбора в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Кировской области.

29-летний Рылов примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», в рамках которого определятся кандидаты для последующего выдвижения в органы государственной власти и местного самоуправления.

«Одной из основных своих задач вижу популяризацию спорта и расширение возможностей для занятий спортом жителей региона, причем не только в областном центре, но и в отдаленных районах.

Я сам из небольшого города и знаю, что при систематических занятиях и наличии условий для тренировок можно добиться значимых результатов в спорте высоких достижений и прославлять свою страну и малую родину», – заявил Рылов 7 апреля на встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым.

Сообщается, что Соколов поддержал инициативу Рылова по участию в предварительном голосовании и пожелал ему успехов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: сайт «Единой России»
Евгений Рылов
Ну с этим все было понятно уже с 2022 года, когда он начал петь соловьем в унисон риторике Соловьева и прочей пропагандистской шушере
Ответ Павел Федин
Будет получать 500 000+ рублей в месяц и принимать антинародные законы! Спортсменов любят в думе, нужную кнопку жмут, лишних вопросов не задают!
29летний спортсмен без профильного образования, а скорее всего даже и без школьного, выдвигается в депутаты. Какая же классика. При чём к нему претензий нет на самом деле. Хочет жить красиво - его право. Вопросы к людям, которые всё это допускают.
Ответ Alex Tarakanoff
Вот и тхэквондист Максим Храмцов объявил о завершении спортивной карьеры и сразу заявил о намерении баллотироваться в депутаты тюменской Думы. И что удивительно, от ЕР.
Ответ Alex Tarakanoff
То есть вопросы к народу
После принятия людоедских законов будет говорить, что ничего не знает и вообще у него лапки?
Ответ Gerald1
У него плавки.
Ответ Gerald1
Кировская , Ленинградская , Свердловская и Ульяновская области !
Каких законов Вы хотите на территориях с такими названиями ?
Будет бить мировые рекорды по нажиманию кнопки
Ответ В поисках смысла
В заксобраниях ничего не нажимают, местное самоуправление убито на корню. Они в областных думах вообще ничего не решают, работал несколько лет назад помощником у такого депутата в своем регионе. Просто смех а не облдума.
Ответ Hitgoe Himgob
Так депутаты и в ГД ничего не решают, им спускают готовые решения.
А как же несовместимость спорта и политики?
Ответ Александр Кавокин
Комментарий скрыт
Ответ fedor2026turin
Потому что после окончания спортивной карьеры не имеют никакой профессии, а учиться не хотят, к гражданской жизни не приучены. А депутатом быть сплошное удовольствие))
И во время занятия спортом в школе толком большинство не учились.
Телефонный звонок.
Недавно избранный депутат из ЕР берет трубку, слушает, кладет трубку, потом набирает номер и говорит:
- Алло, мама?! Можешь меня поздравить! Я победил на депутатских выборах!
Мама, радостно:
- Ой! Честно?!
- Мама, ну хоть бы ты не подкалывала!!!
Да-да, популяризация и доступность спорта - это основная проблема на следующе 5 лет. Остальные уже решили. Жители Кировской области, не проходите глобальной мимо этой проблемы, голосуйте правильно.
Ответ brig_Mercury
Жители Кировской области уже достаточно настрадались в свое время от Белых, Рылова теперь еще не хватало тут, спасибо. Так себе радость.
еще одна говорящая голова к журовой, родниной т .д. добавится
Ну с такой фамилией только в Единую Россию!
Это было понятно еще после Лужников, что он одной ногой в ЕР
