Журова об отказе стран Северной Европы проводить турниры World Aquatics: «Нам больше достанется. С удовольствием проведем в Казани или других городах»

Журова оценила отказ стран Северной Европы проводить турниры World Aquatics.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила отказ стран Северной Европы проводить турниры под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Ранее World Aquatics разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать с флагом и гимном. Однако в Эстонской федерации плавания заявили , что страны Северной Европы не поддерживают это решение и не намерены проводить международные турниры в ближайшее время.

«Понятно, что Украина их подговорила, и своим бойкотом матча по водному поло они лишний раз подогрели эту ситуацию (сборная Украины отказалась играть с российской командой на Кубке мира – Спортс’’). Это их проблема. Денег сэкономят, не будут на организацию тратить. Может, им и хочется этого. Это я, конечно, шучу.

Есть страны, которые захотят проводить, – мы в первую очередь. С удовольствием проведем в Казани или других городах, где у нас все организовано для чемпионата или Кубков мира. Нам больше достанется.

Сейчас, может быть, как‑то федерация отреагирует на украинский демарш, потому что когда команды отказываются участвовать, наносится ущерб, в том числе экономический: это трансляция, организаторы, деньги. Команда не приехала участвовать, и причины уважительной не было. Нежелание играть с русскими – неуважительная причина.

Я не думаю, что там много стран, которые скажут, что не хотят проводить соревнования. Мне кажется, Эстонии, Латвии, Литве тяжело сейчас проводить чемпионат или Кубок мира, по финансам не справятся.

Попиарятся на этой схеме, так звучно заявить можно. Думаю, что им бы и не дали, потому что они бы все равно начали бы что‑то предпринимать, чтобы не допустить русских и не дать возможность въезда на территорию страны. Все равно был бы скандал. Наверное, международная федерация их заявки на проведение соревнований сейчас в такой обстановке даже не стала бы рассматривать», – сказала Журова.

В Союз плавания стран Северной Европы входят Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова.

