Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на ЧМ-2031 по водным видам: «Если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics примут ее»

Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на проведение водного ЧМ-2031.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы.

В понедельник международная федерация (World Aquatics) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

«Чемпионат Европы 2028 года может быть доступен для России. Также для нас может быть доступен чемпионат мира 2031 года, если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics приедут и примут ее», – сказал Мазепин, отвечая на вопрос, в какие сроки Россия может принять крупные международные турниры.

