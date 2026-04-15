  • Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на ЧМ-2031 по водным видам: «Если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics примут ее»
Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на проведение водного ЧМ-2031.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что в ближайшие пять лет страна сможет претендовать на проведение чемпионатов мира и Европы.

В понедельник международная федерация (World Aquatics) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

«Чемпионат Европы 2028 года может быть доступен для России. Также для нас может быть доступен чемпионат мира 2031 года, если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics приедут и примут ее», – сказал Мазепин, отвечая на вопрос, в какие сроки Россия может принять крупные международные турниры.

Полный расклад по возвращению России: кого уже допустили с флагом, а где совсем глухо?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Федерация водных видов спорта России
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Дмитрий Мазепин
чемпионат Европы
Есть ещё одно условие… Его все знают, но не пишут😏
На такую взятку даже у нас денег не хватит.
Ещё и в космос полетим, как раз было вылерено 4 трл руб
Только это и надо
Не терпится бюджетные деньги потратить? Все проблемы в стране решены?
Бабушка может претендовать на то чтобы быть дедушкой, если у нее будет инфраструктура...
Опять Рубину на запасной арене играть?
а как жы всемирные "игры Дружбы" ???
Эти люди вообще не следят за тем, что творится в мире?
И тут Остапа понесло...
Хотелось бы что бы инфраструктура была не ради чемпионатов, а ради людей. А то в городе миллионнике полтора бассейнов
Рекомендуем
Главные новости
Ефимова о финале Кубка России: «Выходила с мыслью, что это мой последний заплыв на 200 м. Это очень тяжелая дистанция, и сил тренировать ее уже особо нет»
вчера, 20:07
Чикунова о результатах иностранных соперниц: «Девочки прибавляют, мир не стоит на месте»
вчера, 19:59
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы, Ефимова – 2-я, Бородин – 3-й, другие результаты
вчера, 16:39
Клепикова об игре на синтезаторе: «Надеюсь, соседи будут не против. Сейчас понимаю, что в детстве музыка сыграла огромную роль в воспитании характера»
вчера, 13:49
Дарья Клепикова: «Я почувствовала, что стала более открытой, свободной внутренне, сильной ментально. Я реально была стесняшка»
вчера, 13:38
Костин считает, что Россия не отстала от мирового плавания: «Мы не отстали ни в чем. Федерация сделала все, чтобы мы стартовали»
вчера, 13:21
Польша не допустит российских спортсменов до чемпионата Европы-2027 по прыжкам в воду
вчера, 11:34
Чикунова о допуске российских пловцов с флагом: «Морально это добавило и мотивации, и общего позитивного настроя»
вчера, 11:09
Юлия Ефимова: «Я завидую футболистам и хоккеистам – у них длинный сезон, соревнования постоянно. А в плавании полгода готовишься, чтобы проплыть финал за 30 секунд»
вчера, 10:55
Климент Колесников: «Когда узнал о возвращении флага, стало спокойно и радостно. Потому что все так и должно было быть»
17 апреля, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем