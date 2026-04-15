Тренер сборной России по водному поло Станоевич: «К матчу с Украиной мы готовились. Пришли на игру и были настроены серьезно»

Тренер сборной России по водному поло Деян Станоевич сообщил, что команда собиралась играть матч против сборной Украины на Кубке мира.

Встреча должны была пройти в рамках игры за седьмое место во втором дивизионе, но украинская команда отказалась играть.

«Не хочу много об этом говорить и заострять на этом внимание. Конечно, мы готовились, разбирали соперника. У нас было собрание, мы подготовили видео и аналитику. Мы пришли на игру и были настроены серьезно», – сказал Станоевич.

Также тренер сообщил, как в команде отреагировали на возвращение флага и гимна.

«Ребята обрадовались, было много позитивных эмоций. У каждой команды есть гимн и флаг, у нас не было. Это было тяжело, но теперь это история», – рассказал специалист.

«Этот матч вообще не должен был состояться». Украина отказалась играть с Россией в водном поло

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
водное поло
Кубок мира
сборная России (водное поло)
сборная Украины (водное поло)
Деян Станоевич
