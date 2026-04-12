Россия сыграет с Украиной в матче за 7-е место второго дивизиона Кубка мира по водному поло

Команды России и Украины сыграют в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира по водному поло.

Соревнования проходят на Мальте. Ранее украинская команда в полуфинале турнира за 5-8-е места уступила сборной Австралии со счетом 15:21. Россияне на этой же стадии проиграли румынам (12:16).

Матч за седьмое место пройдет в понедельник, 13 апреля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Российские ватерполисты выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Это первый турнир для сборной после четырехлетнего отстранения.

