Россия сыграет с Украиной в матче за 7-е место второго дивизиона Кубка мира по водному поло
Соревнования проходят на Мальте. Ранее украинская команда в полуфинале турнира за 5-8-е места уступила сборной Австралии со счетом 15:21. Россияне на этой же стадии проиграли румынам (12:16).
Матч за седьмое место пройдет в понедельник, 13 апреля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
Российские ватерполисты выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Это первый турнир для сборной после четырехлетнего отстранения.
Тогда, напомню, вследствие кризиса в отношениях двух стран, коммунистов вешали на улицах Будапешта. И побоище в водном поло стало продолжением этих событий.
Да и тогда был полуфинал чемпионата Европы, и обстановка уже была накалена в связи с усиливающимися слухами о грядущем.
Основные факты
Контекст: Игра проходила менее чем через месяц после подавления советскими войсками Венгерского восстания, в ходе которого погибли тысячи людей.
Инцидент: За две минуты до конца матча советский игрок Валентин Прокопов ударил венгра Эрвина Задора кулаком в лицо. У Задора началось сильное кровотечение; кадры, на которых он выходит из бассейна с окровавленным лицом, стали символом олимпийского противостояния и венгерской борьбы за свободу.
Результат: Венгрия вела в счете 4:0. Из-за начавшихся беспорядков на трибунах — зрители выбегали к бассейну и скандировали антисоветские лозунги — судьи досрочно остановили матч, присудив победу венграм.
Последствия: В итоге сборная Венгрии завоевала золотые медали, победив в финале Югославию, а сборная СССР получила бронзу. После Олимпиады около половины венгерских спортсменов, включая Задора, отказались возвращаться на родину и попросили политического убежища на Западе.
Нейтралы сыграют с Украиной
Нейтральные атлеты сыграют с теми, кто всем надоел до чертиков. Вот так хорошо будет.
Уникальная провокаторша, конечно. В любой ветке накидывает.