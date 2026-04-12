69

Россия сыграет с Украиной в матче за 7-е место второго дивизиона Кубка мира по водному поло

Соревнования проходят на Мальте. Ранее украинская команда в полуфинале турнира за 5-8-е места уступила сборной Австралии со счетом 15:21. Россияне на этой же стадии проиграли румынам (12:16). 

Матч за седьмое место пройдет в понедельник, 13 апреля. Начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Российские ватерполисты выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Это первый турнир для сборной после четырехлетнего отстранения.

В наше водное поло привезли 7 сербов, мечта – отобраться на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
сборная Украины (водное поло)
Кубок мира
сборная России (водное поло)
водное поло
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Такого внимания к водному поло не было давно! А кто выиграл второй дивизон или даже первый - всем по барабану.
Будет морской бой и хз кто в этой баталии победит
Будет рубилово! - полумал я сначала. Но потом вспомнил, что это водное поло, так что будет мочилово
Было уже: СССР-Венгрия в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне.
Тогда, напомню, вследствие кризиса в отношениях двух стран, коммунистов вешали на улицах Будапешта. И побоище в водном поло стало продолжением этих событий.
Очень странно, зачем такие матчи непонятно. Никакого спорта по итогу обсуждать не будут - только политику
Я помню как в 2022 году в январе был матч по футзалу между Россией и Украиной, даже тогда там провокаций от болельщиков было море. Сейчас то уж что будет даже трудно представить.
второй дивизион водного поло, матч за седьмое место - ну аншлаг будет)))
Да и тогда был полуфинал чемпионата Европы, и обстановка уже была накалена в связи с усиливающимися слухами о грядущем.
Не факт, что сыграют. Кажется очевидным, что другая сторона откажется по понятным причинам.
Фехтовальщицы в прошлом году друг против друга бились, и ничего не произошло
Комментарий скрыт
Хорошо бы в этом матче обошлось без утопленников.
Не факт.
«Кровь в бассейне» — знаменитый матч по водному поло между сборными Венгрии и СССР, состоявшийся 6 декабря 1956 года на Олимпийских играх в Мельбурне.
Основные факты
Контекст: Игра проходила менее чем через месяц после подавления советскими войсками Венгерского восстания, в ходе которого погибли тысячи людей.
Инцидент: За две минуты до конца матча советский игрок Валентин Прокопов ударил венгра Эрвина Задора кулаком в лицо. У Задора началось сильное кровотечение; кадры, на которых он выходит из бассейна с окровавленным лицом, стали символом олимпийского противостояния и венгерской борьбы за свободу.
Результат: Венгрия вела в счете 4:0. Из-за начавшихся беспорядков на трибунах — зрители выбегали к бассейну и скандировали антисоветские лозунги — судьи досрочно остановили матч, присудив победу венграм.
Последствия: В итоге сборная Венгрии завоевала золотые медали, победив в финале Югославию, а сборная СССР получила бронзу. После Олимпиады около половины венгерских спортсменов, включая Задора, отказались возвращаться на родину и попросили политического убежища на Западе.
Wikipedia
Wikipedia
+11
Вот это у нас в полной ЖП водное поло....
После четырёх лет без международной практики не так и удивительно.
Мужчины стали сильнее. Вот раньше совсем слабыми были. Так что есть позитив
Пусть победит сильнейший, и пжта без грязи.
Комментарий скрыт
Нужно переделать название поста.
Нейтралы сыграют с Украиной
____________
Утипути.
Нейтральные атлеты сыграют с теми, кто всем надоел до чертиков. Вот так хорошо будет.

Уникальная провокаторша, конечно. В любой ветке накидывает.
В этом матче спорта не будет от слова совсем
Сначала этот матч должен состояться
И будут кричать их хлопчики - кто не тонет, тот москаль
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Водное поло. Кубок мира. Россия проиграла Франции в 1/4 финала дивизиона B
11 апреля, 19:06
Ватерполист Шепелев о поражении от Франции: «Мы были в роли догоняющих, пропускали слишком много голов. Будем исправлять ошибки»
11 апреля, 16:10
Водное поло. Кубок мира. Россия победила Бразилию в 1/8 финала дивизиона B
10 апреля, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
Олимпийский чемпион Рылов стал кандидатом в депутаты Заксобрания Кировской области от «Единой России»
сегодня, 10:22
Журова об отказе стран Северной Европы проводить турниры World Aquatics: «Нам больше достанется. С удовольствием проведем в Казани или других городах»
сегодня, 10:05
Мазепин считает, что Россия сможет претендовать на ЧМ-2031 по водным видам: «Если у нас будет инфраструктура и комиссары от World Aquatics примут ее»
сегодня, 08:06
Тренер сборной России по водному поло Станоевич: «К матчу с Украиной мы готовились. Пришли на игру и были настроены серьезно»
сегодня, 06:27
Пловец Лифинцев: «Смотрел фигурное катание на Олимпиаде. Вообще в этом не разбираюсь, но мне понравилось»
вчера, 18:21
Мирон Лифинцев: «Никогда не использую словосочетание «чемпион мира». Мне это не нравится»
вчера, 18:10
Дегтярев о допуске россиян с флагом в водных видах: «Спасибо Мазепину. Ставка на людей из бизнеса во главе федераций дает плоды»
вчера, 17:03
МОК о допуске россиян в водных видах: «Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно»
вчера, 13:17
World Aquatics: «Вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался»
вчера, 12:55
«Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится». Федерация Эстонии не поддержали допуск российских пловцов с флагом
вчера, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем