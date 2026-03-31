  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
1

Федотов о российских ватерполистах на Кубке мира: «Dерим в победу и хорошее выступление. Cделаем все возможное для достижения этих целей»

Обладатель Кубка Европы 2014 года по водному поло Петр Федотов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке мира.

Россия выступит во втором дивизионе, турнир пройдет на Мальте с 7 по 13 апреля.

Соперниками сборной станут Бразилия, Великобритания и ЮАР.

«Мы верим в победу и хорошее выступление. Мы сделаем все возможное для достижения этих целей. Уверен, что ребята, которые собрались в команде, понимают, для чего они здесь, и не будут делать себе послаблений.

Конечно, есть некоторое волнение, но мы с ним справимся. Соперники для нас неизвестные, потому что мы с ними не играли долгое время. Предстоящие старты покажут, на что мы способны. Я думаю, мы достойно сыграем на Кубке мира», – рассказал Федотов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Петр Федотов
сборная России (водное поло)
водное поло
Кубок мира
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
"D"ерим в победу - это успех редактора заголовка!
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем