Федотов о российских ватерполистах на Кубке мира: «Dерим в победу и хорошее выступление. Cделаем все возможное для достижения этих целей»

Федотов верит в победу российских ватерполистов на Кубке мира.

Обладатель Кубка Европы 2014 года по водному поло Петр Федотов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке мира.

Россия выступит во втором дивизионе, турнир пройдет на Мальте с 7 по 13 апреля.

Соперниками сборной станут Бразилия, Великобритания и ЮАР.

«Мы верим в победу и хорошее выступление. Мы сделаем все возможное для достижения этих целей. Уверен, что ребята, которые собрались в команде, понимают, для чего они здесь, и не будут делать себе послаблений.

Конечно, есть некоторое волнение, но мы с ним справимся. Соперники для нас неизвестные, потому что мы с ними не играли долгое время. Предстоящие старты покажут, на что мы способны. Я думаю, мы достойно сыграем на Кубке мира», – рассказал Федотов.