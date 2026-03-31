«Обычно говорится, что первый блин комом, но в этот раз было не так». Ромашина о результатах синхронисток на Кубке мира

Ромашина оценила результаты российских синхронисток на этапе Кубка мира.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина оценила выступление команды на этапе Кубка мира в Париже, который проходил с 27 по 29 марта.

Российские синхронистки завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Ромашина была сопровождающим лицом спортсменок.

«Было волнительно. Обычно говорится, что первый блин комом, но в этот раз было не так. Сделали все, что было в наших силах. Готовили новые программы, вывезли наших юниоров, которые теперь выступают за национальную команду. Будем продолжать это делать.

Нам хочется показывать еще больше молодежи, взращивать их, чтобы они зарабатывали себе имя на мировой арене. Будем стараться это делать», – цитирует Ромашину «Матч ТВ».

Следующий этап Кубка мира пройдет 1–3 мая в Китае.