  • Татьяна Данченко: «Нам нельзя ошибаться и косячить, нужно все делать идеально. Только тогда можно рассчитывать на высокие баллы»
Татьяна Данченко: «Нам нельзя ошибаться и косячить, нужно все делать идеально. Только тогда можно рассчитывать на высокие баллы»

Тренер синхронисток Данченко: нам нельзя ошибаться, нужно все делать идеально.

Тренер сборной России по синхроннуму плаванию Татьяна Данченко подвела итоги этапа Кубка мира в Париже.

– На этапе Кубка мира в Париже ваши подопечные завоевали две золотые медали в состязаниях дуэтов. Означает ли это, что, проиграв на чемпионате мира в Сингапуре обе дуэтные программы, вы гораздо лучше изучили текущие правила и требования к программам?

– В определенной степени это действительно так. Тот старт однозначно показал нам направление, в котором нужно двигаться. И мы, конечно же, сделали выводы. Не только посмотрели на соперников, но и поняли, где и в чем им уступаем, как нас судят.

– У меня сложилось впечатление, что судят вас по‑прежнему как людей, не имеющих права даже на мелкие помарки.

– Это действительно так, но в этом нет ничего нового. Нам нельзя ошибаться, нельзя косячить, нужно все делать идеально. Только тогда можно рассчитывать на высокие баллы. В том же Сингапуре программы‑то у нас были очень неплохие. Потом мы с Еленой Вороновой специально их пересматривали, чтобы понять, где и в чем у нас образовались слабые места.

– Поняли?

– Да. Мы не были, как раньше, на несколько голов выше соперников. Сейчас же доработали многие моменты, добавили нюансов. С этой точки зрения две победы в Париже, конечно же, радуют.

– Каким образом вам удалось натаскать двух новых партнерш для Майи Дорошко – Сашу Шмидт и Лизу Минаеву – за столь короткий срок?

– Мы начали работать почти сразу после возвращения из Сингапура – в августе. Не дали себе расслабиться, так скажем. Чуть‑чуть попереживали, чуть‑чуть поплакали, собрались в кулачок и принялись пахать, по сути пожертвовав отпуском.

– Не пытались уговорить Татьяну Гайдай задержаться в спорте?

– Нет. Напротив, я поддержала ее решение, зная некоторые нюансы. Поэтому уже в Сингапуре думала о том, кто может стать партнершей Майи, – сказала Данченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
синхронное плавание
Кубок мира
Майя Дорошко
logoсборная России (синхронное плавание)
Татьяна Данченко
Татьяна Гайдай
Материалы по теме
Синхронное плавание. Кубок мира. Дорошко и Шмидт, Румянцева и Трофимов завоевали золото, россиянки победили в технической программе групп
28 марта, 19:12
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже
27 марта, 21:02
Синхронистка Татьяна Гайдай завершила спортивную карьеру. На чемпионате мира-2025 она завоевала две бронзы
14 марта, 07:09
Рекомендуем
Главные новости
Синхронное плавание. Кубок мира. Плеханова завоевала бронзу в произвольной программе солисток
вчера, 12:55
Синхронное плавание. Кубок мира. Дорошко и Шмидт, Румянцева и Трофимов завоевали золото, россиянки победили в технической программе групп
28 марта, 19:12
Главный тренер мужской сборной России по водному поло Деян Станоевич получил нейтральный статус
28 марта, 10:31
Смотрите финал женского Кубка России по водному поло на ВидеоСпортсе’’
28 марта, 07:35ВидеоСпортс"
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже
27 марта, 21:02
Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже
27 марта, 11:25
Евгений Рылов пропустит финал Кубка России по плаванию
26 марта, 06:44
Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»
25 марта, 12:32
Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
20 марта, 12:19
Светлана Ромашина: «Сейчас у синхронисток нет задачи выйти и выдать все 100%. В принципе, это на данный момент невозможно»
19 марта, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем