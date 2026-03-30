Татьяна Данченко: «Нам нельзя ошибаться и косячить, нужно все делать идеально. Только тогда можно рассчитывать на высокие баллы»

Тренер синхронисток Данченко: нам нельзя ошибаться, нужно все делать идеально.

Тренер сборной России по синхроннуму плаванию Татьяна Данченко подвела итоги этапа Кубка мира в Париже.

– На этапе Кубка мира в Париже ваши подопечные завоевали две золотые медали в состязаниях дуэтов. Означает ли это, что, проиграв на чемпионате мира в Сингапуре обе дуэтные программы, вы гораздо лучше изучили текущие правила и требования к программам?

– В определенной степени это действительно так. Тот старт однозначно показал нам направление, в котором нужно двигаться. И мы, конечно же, сделали выводы. Не только посмотрели на соперников, но и поняли, где и в чем им уступаем, как нас судят.

– У меня сложилось впечатление, что судят вас по‑прежнему как людей, не имеющих права даже на мелкие помарки.

– Это действительно так, но в этом нет ничего нового. Нам нельзя ошибаться, нельзя косячить, нужно все делать идеально. Только тогда можно рассчитывать на высокие баллы. В том же Сингапуре программы‑то у нас были очень неплохие. Потом мы с Еленой Вороновой специально их пересматривали, чтобы понять, где и в чем у нас образовались слабые места.

– Поняли?

– Да. Мы не были, как раньше, на несколько голов выше соперников. Сейчас же доработали многие моменты, добавили нюансов. С этой точки зрения две победы в Париже, конечно же, радуют.

– Каким образом вам удалось натаскать двух новых партнерш для Майи Дорошко – Сашу Шмидт и Лизу Минаеву – за столь короткий срок?

– Мы начали работать почти сразу после возвращения из Сингапура – в августе. Не дали себе расслабиться, так скажем. Чуть‑чуть попереживали, чуть‑чуть поплакали, собрались в кулачок и принялись пахать, по сути пожертвовав отпуском.

– Не пытались уговорить Татьяну Гайдай задержаться в спорте?

– Нет. Напротив, я поддержала ее решение, зная некоторые нюансы. Поэтому уже в Сингапуре думала о том, кто может стать партнершей Майи, – сказала Данченко.