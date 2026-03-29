Синхронное плавание. Кубок мира. Плеханова завоевала бронзу в произвольной программе солисток

Российская синхронистка Плеханова завоевала бронзу на Кубке мира в Париже.

Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла в произвольной произвольной программе солисток на этапе Кубка мира в Париже. Синхронное плавание Кубок мира Париж, Франция Соло, произвольная программа 1. Клара Бляйер (Германия) – 276,8925 2. Василина Хондошко (Беларусь) – 268,5427 3. Валерия Плеханова (Россия) – 264,5938