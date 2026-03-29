Синхронное плавание. Кубок мира. Плеханова завоевала бронзу в произвольной программе солисток
Российская синхронистка Плеханова завоевала бронзу на Кубке мира в Париже.
Российская синхронистка Валерия Плеханова заняла в произвольной произвольной программе солисток на этапе Кубка мира в Париже.
Синхронное плавание
Кубок мира
Париж, Франция
Соло, произвольная программа
1. Клара Бляйер (Германия) – 276,8925
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 268,5427
3. Валерия Плеханова (Россия) – 264,5938
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем