Синхронное плавание. Кубок мира. Дорошко и Шмидт победили в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Париже.
Синхронное плавание
Кубок мира
Дуэты, произвольная программа
1. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,0214
2. Кира Черезова – Валентина Герасимова (Россия) – 295,8262
3. Лелис Алавес – Романа Люнель (Франция) – 271,4826
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
А первое место в умопомрачительном отрыве от третьего места- почти сорок баллов!!