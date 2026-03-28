Синхронное плавание. Кубок мира. Дорошко и Шмидт победили в произвольной программе дуэтов

Синхронистки Дорошко и Шмидт выиграли золото в дуэтах на Кубке мира.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Париже. Синхронное плавание Кубок мира Дуэты, произвольная программа 1. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,0214 2. Кира Черезова – Валентина Герасимова (Россия) – 295,8262 3. Лелис Алавес – Романа Люнель (Франция) – 271,4826