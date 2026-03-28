Синхронное плавание. Кубок мира. Дорошко и Шмидт победили в произвольной программе дуэтов

Синхронистки Дорошко и Шмидт выиграли золото в дуэтах на Кубке мира.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Александра Шмидт победили в произвольной программе дуэтов на этапе Кубка мира в Париже.

Синхронное плавание

Кубок мира

Дуэты, произвольная программа

1. Майя Дорошко – Александра Шмидт (Россия) – 310,0214

2. Кира Черезова – Валентина Герасимова (Россия) – 295,8262

3. Лелис Алавес – Романа Люнель (Франция) – 271,4826

Вторые - тоже наши!
А первое место в умопомрачительном отрыве от третьего места- почти сорок баллов!!
Материалы по теме
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже
вчера, 21:02
Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже
вчера, 11:25
Синхронистка Татьяна Гайдай завершила спортивную карьеру. На чемпионате мира-2025 она завоевала две бронзы
14 марта, 07:09
Рекомендуем
Главные новости
Главный тренер мужской сборной России по водному поло Деян Станоевич получил нейтральный статус
сегодня, 10:31
Смотрите финал женского Кубка России по водному поло на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 07:35ВидеоСпортс"
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже
вчера, 21:02
Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже
вчера, 11:25
Евгений Рылов пропустит финал Кубка России по плаванию
26 марта, 06:44
Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»
25 марта, 12:32
Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
20 марта, 12:19
Светлана Ромашина: «Сейчас у синхронисток нет задачи выйти и выдать все 100%. В принципе, это на данный момент невозможно»
19 марта, 13:28
Виталий Смирнов: «По тому, как Ковентри действует, она настроена на то, чтобы восстановить в правах ОКР. Думаю, она решит этот вопрос»
19 марта, 06:51
Михаил Дегтярев: «Более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски»
18 марта, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем