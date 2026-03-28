Главный тренер мужской сборной России по водному поло Деян Станоевич получил нейтральный статус

Тренер российских ватерполистов серб Станоевич получил нейтральный статус.

Главный тренер мужской сборной России по водному поло серб Деян Станоевич получил нейтральный статус.

Об этом сообщает ТАСС.

Также обладателями нейтрального статуса стали еще 14 тренеров и специалистов, включая стратегического лидера проекта подготовки сборных команд России Филипа Филиповича.

Российские ватерполисты возвращаются на международную арену после четырехлетнего отстранения. В апреле сборные примут участие в матчах второго дивизиона Кубка мира на Мальте: мужской турнир пройдет с 7 по 13 апреля, а женский — с 21 по 26 апреля.