Главный тренер мужской сборной России по водному поло Деян Станоевич получил нейтральный статус

Главный тренер мужской сборной России по водному поло серб Деян Станоевич получил нейтральный статус.

Об этом сообщает ТАСС.

Также обладателями нейтрального статуса стали еще 14 тренеров и специалистов, включая стратегического лидера проекта подготовки сборных команд России Филипа Филиповича.

Российские ватерполисты возвращаются на международную арену после четырехлетнего отстранения. В апреле сборные примут участие в матчах второго дивизиона Кубка мира на Мальте: мужской турнир пройдет с 7 по 13 апреля, а женский — с 21 по 26 апреля.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Менеджер Никарагуа: «Россия – это европейская команда с игроками высокого класса. Большая сборная. Уровень футболистов гораздо выше, чем у центральноамериканских команд»
11 минут назад
Тюкавин про 3:1 с Никарагуа: «Возможно, была легкая недооценка. Главное, что победили»
сегодня, 08:48
Тюкавин ответил Воробьеву, назвавшему его «слабеньким в рыбалочке»: «Можем посоревноваться. Я на Мальдивах здорового марлина вытащил – больше 50 кг»
сегодня, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Смотрите финал женского Кубка России по водному поло на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 07:35ВидеоСпортс"
Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже
вчера, 21:02
Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже
вчера, 11:25
Евгений Рылов пропустит финал Кубка России по плаванию
26 марта, 06:44
Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»
25 марта, 12:32
Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
20 марта, 12:19
Светлана Ромашина: «Сейчас у синхронисток нет задачи выйти и выдать все 100%. В принципе, это на данный момент невозможно»
19 марта, 13:28
Виталий Смирнов: «По тому, как Ковентри действует, она настроена на то, чтобы восстановить в правах ОКР. Думаю, она решит этот вопрос»
19 марта, 06:51
Михаил Дегтярев: «Более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски»
18 марта, 14:38
Российские ватерполисты сыграют с Бразилией, Великобританией и ЮАР во втором дивизионе Кубка мира
15 марта, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем