Смотрите финал женского Кубка России по водному поло на ВидеоСпортсе’’
ВидеоСпортс’’ покажет прямую трансляцию финальных матчей женского Кубка России по водному поло.
«Спартак-Волгоград» и «Югра» встретятся в матче за седьмое место (начало – в 8:45 по московскому времени), «СКИФ-Восток» и «Диана» – за пятое (10:30), «Евразия» и «Динамо-Уралочка» – за третье (12:15), «Кинеф» и «Буревестник» разыграют золото (14:00).
Все встречи пройдут 28 марта.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
