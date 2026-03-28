Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на этапе Кубка мира в Париже

Российские синхронистки завоевали золото в произвольной программе групп на втором этапе Кубка мира в Париже.

В составе российской команды выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Александра Шмидт, Эвелина Симонова и Ольга Тютюник.

Россиянки набрали 260,6329 балла. Вторыми стали китаянки (238,3467), третье место заняли спортсменки из Франции (201,9078). Синхронистки из РФ выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.