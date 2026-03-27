Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже

Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу на Кубке мира в Париже.

16-летняя россиянка Валерия Плеханова завоевала бронзу в техническом соло на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Синхронное плавание Кубок мира Париж, Франция Техническая программа 1. Василина Хондошко (Беларусь) – 254,7184 2. Клара Блайер (Германия) – 252,6484 3. Валерия Плеханова (Россия) – 242,3683