Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу в технической программе на Кубке мира в Париже

Российская синхронистка Плеханова взяла бронзу на Кубке мира в Париже.

16-летняя россиянка Валерия Плеханова завоевала бронзу в техническом соло на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. 

Синхронное плавание

Кубок мира

Париж, Франция

Техническая программа

1. Василина Хондошко (Беларусь) – 254,7184

2. Клара Блайер (Германия) – 252,6484

3. Валерия Плеханова (Россия) – 242,3683

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
