Евгений Рылов пропустит финал Кубка России по плаванию

Олимпийский чемпион Рылов пропустит финал Кубка России по плаванию.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не выступит в финале Кубка России, который пройдет с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сергей Фесиков.

«За последние три месяца мы с Евгением пересекались на многих мероприятиях. Он продолжает подготовку к основным соревнованиям. Евгений понимает, что отбираться на чемпионат Европы в финале Кубка России он точно не будет. Надеюсь, что он соберется с мыслями и силами и в июне выступит на чемпионате страны, где наряду со всеми будет проходить отбор», – сказал Фесиков.

Чемпионат России состоится с 6 по 11 июня в Казани. Чемпионат Европы – с 31 июля по 16 августа в Париже.