  • Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»
Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»

Юлия Ефимова: ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о ближайших целях.

– У вас впереди есть две очень яркие цели – чемпионат Европы-2026 в Париже и Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. Реально ли до них дойти? Хотя бы подготовить олимпийский полтинник и на нем выстрелить.

– Насчет Олимпиады пока не знаю. Но сейчас ближайшая цель – это просто отобраться в Париж, постараться это сделать. А там уже буду думать. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться. Потому что получается реально, что я ничем не успеваю заниматься. В последнее время переключилась, опять полностью ушла в плавание.

– Правильно, так и надо.

– Да, но если не будет результата, то в этом нет смысла. Хочется все равно жить полноценно. И уже нет такой возможности, как в детстве и юношестве, чтобы с головой уйти в спорт. Надо думать и о настоящей жизни. И, конечно, уже и сил у меня больше столько нет.

Честно скажу, я вспоминаю все эти тренировки из прошлого – и мне не хочется то же самое делать. Подготовить полтинник – да, это возможно. Но надо наработать старты, касания, немножко прибавить в скорости. И все будет реально.

Но пока у меня такая мысль. Конечно, все может поменяться миллион раз... Но если я доплаваю до конца этого года, то дальше буду думать. Если у меня получится то, что я хочу, то останусь в большом спорте. Если не получится, то, может быть, что-то стану менять.

– Что именно?

– Возможно, я и свою карьеру заканчивать буду. А может поменяю так, что буду вообще лайтово тренироваться. И для полтинника это будет нормально, – сказала Ефимова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Юля не насилувай свой организм, бросай и просто живи. Радуйся жизни.
Материалы по теме
Ефимова вышла на заплыв на Кубке Сальникова в платье и парике: «Это образ Джессики Рэббит. Я купила на Хэллоуин давным-давно, но он не был реализован»
19 декабря 2025, 17:36Фото
Евгения Чикунова: «Основной старт – чемпионат Европы, будем подводиться к нему. Думаю, буду плыть там только брассом»
17 ноября 2025, 16:58
Евгения Чикунова: «Уважительно отношусь к Ефимовой, она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива»
14 ноября 2025, 12:50
Рекомендуем
Главные новости
Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
20 марта, 12:19
Светлана Ромашина: «Сейчас у синхронисток нет задачи выйти и выдать все 100%. В принципе, это на данный момент невозможно»
19 марта, 13:28
Виталий Смирнов: «По тому, как Ковентри действует, она настроена на то, чтобы восстановить в правах ОКР. Думаю, она решит этот вопрос»
19 марта, 06:51
Михаил Дегтярев: «Более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски»
18 марта, 14:38
Российские ватерполисты сыграют с Бразилией, Великобританией и ЮАР во втором дивизионе Кубка мира
15 марта, 11:51
Филип Филипович: «В 2000-е годы в водном поло были олимпийские медали — это то, куда мы хотим вернуться»
15 марта, 09:43
WADA не планирует запрещать Трампу и американским чиновникам посещать ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028 из-за невыплаты США взносов
14 марта, 09:20
Синхронистка Татьяна Гайдай завершила спортивную карьеру. На чемпионате мира-2025 она завоевала две бронзы
14 марта, 07:09
Bosco разрабатывает дизайн формы сборной России для Олимпиады-2028
9 марта, 10:20
ФВВСР о дисквалификации пловца в Краснодарском крае: «Был превышен лимит на размер логотипа. Призываем относиться к этому внимательнее»
7 марта, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фридайвер Молчанов установил мировой рекорд, погрузившись на 91 м под лед Байкала
3 марта, 09:44
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Рекомендуем