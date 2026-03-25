Юлия Ефимова: «Ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться»

Юлия Ефимова: ближайшая цель – отобраться на чемпионат Европы.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о ближайших целях.

– У вас впереди есть две очень яркие цели – чемпионат Европы-2026 в Париже и Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе. Реально ли до них дойти? Хотя бы подготовить олимпийский полтинник и на нем выстрелить.

– Насчет Олимпиады пока не знаю. Но сейчас ближайшая цель – это просто отобраться в Париж, постараться это сделать. А там уже буду думать. Если у меня не получится, то есть вопросики, стоит ли так сильно вкладываться. Потому что получается реально, что я ничем не успеваю заниматься. В последнее время переключилась, опять полностью ушла в плавание.

– Правильно, так и надо.

– Да, но если не будет результата, то в этом нет смысла. Хочется все равно жить полноценно. И уже нет такой возможности, как в детстве и юношестве, чтобы с головой уйти в спорт. Надо думать и о настоящей жизни. И, конечно, уже и сил у меня больше столько нет.

Честно скажу, я вспоминаю все эти тренировки из прошлого – и мне не хочется то же самое делать. Подготовить полтинник – да, это возможно. Но надо наработать старты, касания, немножко прибавить в скорости. И все будет реально.

Но пока у меня такая мысль. Конечно, все может поменяться миллион раз... Но если я доплаваю до конца этого года, то дальше буду думать. Если у меня получится то, что я хочу, то останусь в большом спорте. Если не получится, то, может быть, что-то стану менять.

– Что именно?

– Возможно, я и свою карьеру заканчивать буду. А может поменяю так, что буду вообще лайтово тренироваться. И для полтинника это будет нормально, – сказала Ефимова.