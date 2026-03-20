Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет
Австралийский пловец Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на Открытом чемпионате Китая в Шэньчжэне.
Спортсмен проплыл дистанцию за 20,88 секунды, превзойдя достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды в декабре 2009 года).
31-летний Макэвой – олимпийский чемпион Парижа-2024 на 50 м вольным стилем, двукратный чемпион мира.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
прочёл как мостовой...был взволнован...
Интересно, увижу ли я, когда 50 метров кролем проплывут быстрее 20 секунд в олимпийском бассейне. В 25 метровом бассейне полтора года назад смогли это сделать.
В смысле?
Съел, Съела?
Красавчик
Круто, в 31 год побить рекорд 16-й давности!
и вдвойне, а может даже и втройне круто побить рекорд легендарной эпохи гидрокостюмов.
👍
