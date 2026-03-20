Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем, который держался 16 лет

Австралийский пловец Макэвой побил мировой рекорд на 50 м вольным стилем.

Австралийский пловец Кэмерон Макэвой установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на Открытом чемпионате Китая в Шэньчжэне.

Спортсмен проплыл дистанцию за 20,88 секунды, превзойдя достижение бразильца Сезара Сьелу (20,91 секунды в декабре 2009 года).

31-летний Макэвой – олимпийский чемпион Парижа-2024 на 50 м вольным стилем, двукратный чемпион мира.