Виталий Смирнов: «По тому, как Ковентри действует, она настроена на то, чтобы восстановить в правах ОКР. Думаю, она решит этот вопрос»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри настроена восстановить ОКР в правах.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что МОК перестанет «заниматься фокусами » и использовать международный спорт в качестве инструмента политической борьбы.

«Наш президент всегда говорит все правильно. Есть целый ряд объективных показателей, которые говорят, что от Ковентри можно ожидать совсем другую позицию, нежели от прошлого президента (Томаса Баха).

Во‑первых, Кирсти – сама в прошлом спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка. Во‑вторых, она из Африки, где совершенно иначе подходят к оценке тех или иных событий, которые происходят. В‑третьих, несмотря на свой возраст, она уже была членом правительства (министром спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве – Спортс’’), то есть она политически подкована – это говорит об опыте.

По тому, как она поступает и действует, Кирсти настроена на то, чтобы восстановить в правах ОКР. Думаю, она решит этот вопрос. Я с ней встречался в мае прошлого года при передаче власти, и у нас была с ней беседа. Она производит такое впечатление, что при новом руководстве МОК можно надеяться на изменение отношения к нашей команде», – сказал Смирнов.