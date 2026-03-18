Михаил Дегтярев: «Более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал количество российских спортсменов, допущенный до международных турниров в 2025 году.
«Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) по вашему поручению постоянно восстанавливают в правах наших спортсменов, почти за два года мы провели десятки переговов с нашими иностранными партнерами, Международный олимпийский комитет (МОК) уже принял решение о допуске наших юношей на все международные турниры с флагом и гимном, 16 международных федераций уже это решение имплементировали, постепенно это сделают все. Российский флаг уже регулярно поднимается, российский гимн регулярно звучит на первенствах Европы и мира.
Сегодня более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тыс. атлетов за последний год получили допуски. В 2024 году мы выступали на 20 чемпионатах мира и Европы в прошлом году – на 49, завоевав 136 медалей. План на этот год – посетить более 60 турниров», – сказал Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
