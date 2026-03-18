  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
9

Михаил Дегтярев: «Более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тысяч атлетов за последний год получили допуски»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал количество российских спортсменов, допущенный до международных турниров в 2025 году.

«Минспорт и Олимпийский комитет России (ОКР) по вашему поручению постоянно восстанавливают в правах наших спортсменов, почти за два года мы провели десятки переговов с нашими иностранными партнерами, Международный олимпийский комитет (МОК) уже принял решение о допуске наших юношей на все международные турниры с флагом и гимном, 16 международных федераций уже это решение имплементировали, постепенно это сделают все. Российский флаг уже регулярно поднимается, российский гимн регулярно звучит на первенствах Европы и мира.

Сегодня более 70 международных федераций допускают россиян к соревнованиям, около 4,5 тыс. атлетов за последний год получили допуски. В 2024 году мы выступали на 20 чемпионатах мира и Европы в прошлом году – на 49, завоевав 136 медалей. План на этот год – посетить более 60 турниров», – сказал Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
ОКР
отстранение и возвращение России
logoМихаил Дегтярев
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Возьмитесь за фигурное катание, Сихарулидзе ничего не добьется
Ответ Irina037
Он и не добивается.
«В этом полностью моя заслуга», добавил Дегтярёв
Зачем после заголовка два абзаца с одинаковой инфой писать? Получается три раза одно и тоже повторили
Банщик опять играется рандомными числами
Парни в окопах эту работу делают...
" около 4,5 тысяч российских атлетов за последний год получили допуски"

Это очень обнадеживающие сведения. Если каждый из допущенных спортсменов даст мне по 1 рублю, я прикуплю себе 0,7-бутылочку десятилетнего виски "Лафроейг". А если дадут по 2 рубля, то смогу взять 12-летний Макаллан. Макаллан мне больше нравится.
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
