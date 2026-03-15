Российские ватерполисты сыграют с Бразилией, Великобританией и ЮАР во втором дивизионе Кубка мира
Об этом сообщила заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Светлана Древаль.
«Был тяжелый период без международных соревнований. 20 марта наши спортсмены уедут в Сербию на тренировочные сборы.
Первые восемь лучших команд играют в первом дивизионе Кубка мира. Те команды, которые не попали в первый дивизион, но хотят участвовать в Кубке мира, выступят во втором дивизионе.
Первыми тремя соперниками у мужчин будут сборные Бразилии, Великобритании и ЮАР. Девушки сыграют с командами Аргентины, Германии и ЮАР.
Дальше исходя из результатов матчей будет начисляться рейтинг, и дальнейшее распределение до 1/8 финала будет по рейтингу.
Мы надеемся на победу во всех матчах. Мы верим в нашу команду, наших ребят. Ребята сейчас эмоционально на подъеме и настроены на максимальный результат», – заявила Древаль.
Кубок мира во втором дивизионе пройдет на Мальте с 7 по 13 апреля.