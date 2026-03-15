0

Филип Филипович: «В 2000-е годы в водном поло были олимпийские медали — это то, куда мы хотим вернуться»

Генеральный менеджер сборной России по водному поло Филип Филипович высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

С 1 января сборные России допущены к турнирам World Aquatics в нейтральном статусе. 

«Если мы говорим о проекте, он входит в структуру российского ватерполо, куда входят юниоры, особенно девушки. Но проект должен привести Россию на место, где она должна быть и где она была, когда я был молодым.

В 2000-е годы были олимпийские медали — это то, куда мы хотим вернуться. Это длинный путь. Мы знаем, что ограничены по времени. Это структурные изменения.

Основным фокусом будет молодежь, потому что они будущее России», — заявил Филипович.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
logoсборная России жен
водное поло
Филип Филипович
отстранение и возвращение России
World Aquatics (FINA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
