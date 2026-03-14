  WADA не планирует запрещать Трампу и американским чиновникам посещать ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028 из-за невыплаты США взносов
WADA не планирует запрещать Трампу и американским чиновникам посещать ЧМ-2026 и Олимпиаду-2028 из-за невыплаты США взносов

WADA опровергло информацию о возможном запрете Трампу посещать ЧМ-2026.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не планирует запрещать президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам посещать чемпионат мира по футболу-2026 и Олимпиаду-2028 из-за невыплаты взносов со стороны США.

Ранее журналист агентства Associated Press Эдди Пеллс опубликовал статью, в которой говорилось, что Трампу и американским чиновникам может быть запрещен проход на чемпионат мира по футболу, а также соревнования Олимпиады в Лос-Анджелесе из-за отказа США выплатить ежегодный взнос в WADA. 

В 2024 году США отказались выплачивать WADA взнос в размере 3,6 млн долларов. В организации заявляли, что выплаты взноса за 2025 год также не ожидают.

«WADA обращает внимание на сегодняшнюю статью Associated Press, в которой утверждается, что WADA может запретить американским государственным чиновникам посещать летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и чемпионат мира по футболу из-за неуплаченных взносов.

Статья является полностью вводящей в заблуждение. Еще до публикации статьи WADA прямо ответило журналисту Эдди Пеллсу, что даже если предложения, которые обсуждались, будут внедрены, «учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу, Игры в Лос-Анджелесе не попадут под их действие».

Господин Пеллс решил опустить это утверждение в своей статье, предположительно – потому, что оно подрывало достоверность его материала.

На самом деле обсуждения, связанные с проблемой одностороннего отказа правительств от финансирования WADA, ведутся с начала 2020 года и не имеют прямого отношения к США. В 2022 году была создана рабочая группа с участием представителей правительств, спортивного движения и WADA – в период, когда США все еще выплачивали свой ежегодный взнос.

В рамках рабочей группы возникло конкретное предложение, направленное на лучшую защиту финансирования WADA, чтобы оно могло выполнять свою глобальную совместную миссию по борьбе с допингом в спорте.

Если финансирование WADA будет сокращено, в конечном итоге пострадают спортсмены по всему миру, включая США. Спортсмены (включая тех, кто входит в Исполнительный комитет и Учредительный совет WADA) неоднократно выражали свою поддержку этой инициативе.

Необходимо прояснить: любое решение по этому вопросу будет принимать Учредительный совет WADA, в который входят представители правительств разных стран, спортивного движения, а также независимые члены. Следующее заседание Совета запланировано на ноябрь 2026 года», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте WADA.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: WADA
WADA ещё и сам им заплатит.Продажные ........
Попробуйте ему запретить!
Он разбомбит этот WADA и выкрадет президента МОК!
Ответ Joker2104
Попробуйте ему запретить! Он разбомбит этот WADA и выкрадет президента МОК!
Просто у ВАДЫ нету карт.😁😁😁
Ответ Joker2104
Попробуйте ему запретить! Он разбомбит этот WADA и выкрадет президента МОК!
Вряд ли, у Вады нефти нет
Допустим WADA запретило бы посещение указанных соревнований для упомянутых.
Как бы она смогла бы реализовать запрет? :)
WADA как тот "строгий" вахтер из "Золотого теленка", что требовал у всех входящих пропуск, но если пропуск не показывали, то он пропускал и так.
Хотелось бы посмотреть, как они запрещают.
Вопрос тут один: а почему все остальные страны им всё ещё платят?
Они ещё рыжему сами заплатят и одно место вылежут.
Я представляю, как бы они запретили Трампу присутствовать на этих соревнованиях, долго пришлось бы им извиняться.
Можшо платить и не участвовать, а можно не платить и участвовать
Позорище ... Тьфу .
