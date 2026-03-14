Синхронистка Татьяна Гайдай завершила спортивную карьеру. На чемпионате мира-2025 она завоевала две бронзы

Синхронистка Гайдай объявила о завершении спортивной карьеры.

Российская синхронистка Татьяна Гайдай объявила, что завершает спортивную карьеру.

На чемпионате мира-2025 в Сингапуре Гайдай завоевала две бронзы в дуэте с Майей Дорошко. В технической программе соло она заняла последнее место.

– Почему решили не продолжать карьеру?

– Надо уходить вовремя. Когда нет удовольствия от тренировок, если будешь постоянно делать все через не хочу, никакого результата не будет.

– Когда приняли решение уйти из спорта?

– Я ставила для себя некоторые пункты по задачам на тот сезон. Некоторые вещи были в приоритете, некоторые на втором плане. И поняла, что надо заканчивать сейчас. Так будет лучше. Оставаться и работать через «не хочу» – нервы тренеров портить и мои тоже. Не шел тренировочный процесс так хорошо, как он мог бы идти.

– Психологически было тяжело?

– Да, но и физически тоже. Я спортсменка старого поколения, мы работали над другими вещами и сложно было перестраиваться на новую технику. У меня такая конституция тела, что мне тяжело давались новые правила.

Татьяна Евгеньевна [Данченко] и Елена Вячеславовна [Воронова] всячески пытались меня в этом плане подправить. И в 25 лет приходилось работать больше, чем до этого, так как нужен постоянный контроль и происходило постоянное изменение ощущений под водой.

– «Привычка» к золотым медалям синхронисток порождала неадекватные комментарии в соцсетях и под новостями. Вы их читали?

– Не читала. Мне важно только мнение тренеров. Я на него и ориентировалась. Плюс на то, что мы видели при пересмотре программ. Остальные комментарии зачем, когда у тебя и так много информации?

– Как вас отпускала Майя Дорошко? Она до этого лишилась партнерш, теперь и вы ушли.

– Думаю, она была к этому готова. К тому же я импульсивный человек и могла на тренировке сказать «все, больше не могу». После чемпионата мира уже сказала ей, что точно заканчиваю.

– Есть мечты вне спорта, которые хотелось бы реализовать в новой жизни?

– Хотела бы проявить себя не только как постановщик программ, но и как постановщик шоу, как это есть в фигурном катании, например. Это непростой путь, но нужно все это уложить у себя в голове, составить список пунктов и работать, – сказала Гайдай.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?