Bosco разрабатывает дизайн формы сборной России для Олимпиады-2028
Bosco разрабатывает дизайн формы сборной России для Олимпиады-2028.
Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович рассказал, что идет работа над дизайном формы сборной России к летним Олимпийским играм 2028 года.
Bosco является официальном экипировщиком команды. Игры-2028 пройдут в американском Лос-Анджелесе.
«Дизайн на лето 2028 года мы готовим не на всякий случай, а чтобы участвовать», – заявил Куснирович.
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с Bosco в январе 2026-го, соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Ранее компания уже была партнером ОКР с 2002 по 2017 год.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
4 комментария
Поедем или не поедем, бюджет есть и его надо осваивать)
Как говорится работа работой)), а обед по расписанию))),
Разрабатывают форму это хорошо. Но вот только вопрос поедем ли мы на олимпиаду 2028
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы потом руки не об занавеску вытирало ☝️🤬
