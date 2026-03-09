Bosco разрабатывает дизайн формы сборной России для Олимпиады-2028.

Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович рассказал, что идет работа над дизайном формы сборной России к летним Олимпийским играм 2028 года.

Bosco является официальном экипировщиком команды. Игры-2028 пройдут в американском Лос-Анджелесе.

«Дизайн на лето 2028 года мы готовим не на всякий случай, а чтобы участвовать», – заявил Куснирович.

Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с Bosco в январе 2026-го, соглашение рассчитано на два олимпийских цикла. Ранее компания уже была партнером ОКР с 2002 по 2017 год.

Bosco снова оденет олимпийцев! Возвращение легенды