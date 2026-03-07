ФВВСР о дисквалификации пловца в Краснодарском крае: «Был превышен лимит на размер логотипа. Призываем относиться к этому внимательнее»
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) объяснила ситуацию с дисквалификацией юного пловца в Краснодарском крае.
Ранее портал 93.ru со ссылкой на отца мальчика сообщил, что спортсмена дисквалифицировали с соревнований по плаванию из-за надписей на английском языке на экипировке.
«Федерация водных видов спорта России искренне поддерживает каждого, кто выбирает спорт, стремится к участию в стартах и живет плаванием. Профессиональный спорт требует строгое соблюдение регламента, который обеспечивает равные условия для всех.
В связи с недавней дисквалификацией на соревнованиях в Краснодарском крае мы связались с региональной федерацией для уточнения деталей. Установлено, что рефери действовал в строгом соответствии с правилами вида спорта «плавание».
Согласно нормам, суммарный размер логотипа на экипировке (плавки и шапочка считаются единым комплектом) не должен превышать 30 кв. см. Это международный стандарт.
К сожалению, в данном случае лимит был превышен. Представителю команды дважды делали замечание до начала заплыва, предлагая устранить нарушение, но требования не были выполнены.
Правила едины для всех, и мы призываем спортсменов и тренеров внимательнее относиться к техническому регламенту», – говорится в сообщении в телеграм-канале ФВВСР.
Дисквал не за надпись на иностранном языке. А за размер этой надписи. Есть видео с этими плавками, там надпись огромная, на полбедра.
Я сам сначала возмущался, поддержал семью пацана.
Оказалось, слукавали…