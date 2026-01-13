  • Спортс
Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: «Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек»

Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: она справится.

Татьяна Покровская считает, что семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина справится с должностью главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

Покровская занимала этот пост с 1998 по 2025 год.

«Я знаю все сложности этой профессии. Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек. Пусть пробует себя на этом пути. Желаю ей успехов.

Олимпийский опыт? Спортсменов делают тренеры. Она пробует себя в этой роли. Медали говорят о ее характере. Главное в подготовке – видение тренера. Посмотрим, как она справится в этой роли», – сказала Покровская.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoТатьяна Покровская
logoСветлана Ромашина
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
