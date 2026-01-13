  • Спортс
  • Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»
Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»

Ромашина о назначении главным тренером синхронисток: этот день войдет в историю.

Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина отреагировала на назначение главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

С 1998 по 2025 год эту должность занимала Татьяна Покровская.

«Сегодняшний день войдет в историю как яркое событие в моей жизни. Я становлюсь на путь Татьяны Николаевны. Она действительно уникальный тренер, который всю свою жизнь посвятил синхронному плаванию и научил нас побеждать и жить ради Родины. Мы изо всех сил постараемся быть достойными продолжателями ее дела и соответствовать высоко поднятой планке», – сказала Ромашина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoТатьяна Покровская
logoСветлана Ромашина
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
