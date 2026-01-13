Светлана Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию
Министерство спорта России утвердило кандидатуру Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.
Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры возглавляла школу синхронного плавания в Москве.
10 ноября об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская, возглавлявшая сборную с 1997 года. Позже стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация водных видов спорта России
