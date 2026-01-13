3

Светлана Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

Министерство спорта России утвердило кандидатуру Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры возглавляла школу синхронного плавания в Москве.

10 ноября об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская, возглавлявшая сборную с 1997 года. Позже стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Федерация водных видов спорта России
logoСветлана Ромашина
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Майя Гурбанбердиева: «Всегда смотрю Олимпийские игры. Буду болеть за Петросян и Гуменника»
12 января, 20:55
Александр Мальцев: «Награда World Aquatics – приятная и неожиданная точка в сезоне, и она дает огромную мотивацию двигаться дальше»
25 декабря 2025, 07:30
World Aquatics признала Мальцева лучшим синхронистом года
24 декабря 2025, 16:58
Главные новости
Покровская о назначении Ромашиной главным тренером синхронисток: «Несмотря на молодость, она справится. Это серьезный человек»
13 января, 19:53
Светлана Ромашина: «Постараемся быть достойными продолжателями дела Покровской и соответствовать высоко поднятой планке»
13 января, 14:39
Майя Гурбанбердиева: «Всегда смотрю Олимпийские игры. Буду болеть за Петросян и Гуменника»
12 января, 20:55
Пригода о рекомендациях МОК допустить юниоров: «Я считаю, что это победа для российского спорта»
10 января, 14:09
Маршан и Макинтош признаны пловцами года по версии World Aquatics
6 января, 07:59
Евгений Коротышкин: «Конкурировать с американской сборной по плаванию – задача сложная, но абсолютно реальная»
1 января, 11:09
Михаил Дегтярев: «2025-й стал важным этапом для российского спорта. Наша главная цель на ближайший год – восстановить полноценный статус ОКР»
31 декабря 2025, 17:04
Евгений Коротышкин: «У нас выстроена вся система подготовки к Олимпиаде-2028. 2026 год – это апробирование новой системы»
30 декабря 2025, 19:28
Пловец Сомов о тратах на Олимпиаду: «Я собрал около 30 тысяч долларов, и все это ушло. Мне много людей помогали»
26 декабря 2025, 16:42
Пловец Сомов об «Играх на стероидах»: «Мне интересно посмотреть на себя в моих максимальных кондициях, в лучшей форме»
26 декабря 2025, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев сообщил, что Россия суммарно внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом за все годы
23 декабря 2025, 15:04
Губерниев о завершении карьеры Колесниченко: «Она представительница несгибаемого, величайшего поколения в истории российского и, может, даже мирового спорта»
26 ноября 2025, 12:36
Пловец Пригода: «В любых финалах решает не время, а умение вести борьбу»
24 ноября 2025, 08:58
Мазепин об уходе Покровской с поста главного тренера сборной: «Возраст, 75 лет. Это большая нагрузка»
10 ноября 2025, 13:57
«Покровскую надо умолять остаться. Ее никак нельзя менять». Тарасова о назначении Ромашиной тренером синхронисток
10 ноября 2025, 12:54
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
8 ноября 2025, 08:26
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября 2025, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа 2025, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа 2025, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа 2025, 16:04