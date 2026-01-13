Светлана Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию

Ромашина утверждена главным тренером сборной России по синхронному плаванию.

Министерство спорта России утвердило кандидатуру Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.

Ромашина – семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры возглавляла школу синхронного плавания в Москве.

10 ноября об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская, возглавлявшая сборную с 1997 года. Позже стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности, однако кандидатуру нового тренера должен был утвердить Минспорт.