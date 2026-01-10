Пригода о рекомендациях МОК допустить юниоров: «Я считаю, что это победа для российского спорта»

Пригода назвал победой рекомендацию вернуть флаг юным российским спортсменам.

Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода назвал победой рекомендацию вернуть флаг юным российским спортсменам.

10 декабря МОК рекомендовал снять все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях.

«Я считаю, что это победа для российского спорта. Это хороший сигнал, промежуточная остановка, которая говорит о том, что ведется правильная работа.

Посмотрим, вернут ли в ближайшем будущем флаг взрослым спортсменам. Конечно, я буду рад, если все сложится в нашу пользу, но наша задача заключается сейчас в том, чтобы плыть быстро, а страна всегда знает своих героев. Все прекрасно понимают, откуда мы», — сказал Пригода.