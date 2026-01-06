Маршан и Макинтош признаны пловцами года по версии World Aquatics.

Француз Леон Маршан и канадка Саммер Макинтош признаны лучшими пловцами 2025 года по версии World Aquatics.

В прошедшем сезоне Маршан завоевал два золота (на дистанции 200 и 400 м комплексом), а также серебро (комбинированная эстафета 4x100) во время чемпионата мира в Сингапуре. В полуфинале на 200 м комплексом он также побил мировой рекорд, который держался 14 лет .

Макинтош в июне установила три мировых рекорда (400 м вольным стилем, 200 и 400 м комплексом) в течение 5 дней . Затем на ЧМ в Сингапуре она завоевала золото на этих же дистанциях, а также золото на 200 м баттерфляем и бронзу на 800 м вольным стилем.

И Маршан, и Макинтош уже признавались World Aquatics лучшими пловцами по итогам 2024-го.