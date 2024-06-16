Климент Колесников: «Супервысокой конкуренции на Играх БРИКС не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Игры БРИКС Водные виды

Олимпийский призер Климент Колесников оценил перспективы Игр БРИКС.

Соревнования проходят в Казани с 12 по 23 июня.

«Самое главное – начать. Если будет положено хорошее, интересное начало в плане организации всего турнира, в дальнейшем Игры БРИКС могут стать ежегодным мероприятием.

В этом случае и конкуренция там будет возрастать, потому что у ребят из других стран появится мотивация и интерес готовиться к соревнованиям и показывать результаты, чтобы потом приносить медали для своей страны.

Это очень хороший турнир. Понятно, что на данный момент супервысокой конкуренции там не может быть ввиду известных обстоятельств, но в будущем все реально», – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.

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