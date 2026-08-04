Квотербек Кенни Пикетт выйдет на Матч Зала славы в стартовом составе «Каролины»
Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес сообщил, что квотербек Кенни Пикетт выйдет в стартовом составе на Матч Зала славы против «Аризона Кардиналс». При этом тренер отметил, что пока не решил, сколько драйвов проведет Пикетт.
Каналес также подтвердил, что игроки стартового состава участия в матче не примут.
После ухода Пикетта с поля на позиции квотербека сыграет новичок Хейнс Кинг. Основной квотербек команды Брайс Янг участия в матче не примет.
Матч между «Каролиной» и «Аризоной» состоится в ночь на 7 августа и начнется в 03:00 мск.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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