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  4. Квотербек Кенни Пикетт выйдет на Матч Зала славы в стартовом составе «Каролины»

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Квотербек Кенни Пикетт выйдет на Матч Зала славы в стартовом составе «Каролины»

Главный тренер «Каролина Пэнтерс» Дейв Каналес сообщил, что квотербек Кенни Пикетт выйдет в стартовом составе на Матч Зала славы против «Аризона Кардиналс». При этом тренер отметил, что пока не решил, сколько драйвов проведет Пикетт.

Каналес также подтвердил, что игроки стартового состава участия в матче не примут.

После ухода Пикетта с поля на позиции квотербека сыграет новичок Хейнс Кинг. Основной квотербек команды Брайс Янг участия в матче не примет.

Матч между «Каролиной» и «Аризоной» состоится в ночь на 7 августа и начнется в 03:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Комментарии

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Что такое "Матч Зала славы"?
ОтветMax Bochkov
Что такое "Матч Зала славы"?
Hall of Fame Game, первый матч предсезонки (вернее, даже «нулевой»), приуроченный к церемонии включения игроков в Зал славы НФЛ.
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