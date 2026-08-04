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  4. Сейфти «Чикаго» Коби Брайант выбыл на 8–10 недель

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Сейфти «Чикаго» Коби Брайант выбыл на 8–10 недель

Сейфти «Чикаго Беарс» Коби Брайант пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы левого колена.

Брайант получил повреждение во время первых контактных тренировочных сборов. У игрока диагностированы гиперэкстензия колена, ушиб кости и небольшой перелом. По информации источников ESPN, операция не потребуется.

В это межсезонье «Чикаго» приобрел Брайанта на рынке свободных агентов, подписав с ним трехлетний контракт на $40 млн.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Коби Брайант
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