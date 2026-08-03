Раннинбек «Майами» Девон Эйчен: «Если соперники нас недооценивают, их ждет тяжелый день»

Раннинбек «Майами Долфинс» Девон Эйчен заявил, что команду не беспокоит отсутствие высоких ожиданий перед новым сезоном. По словам игрока, если соперники будут недооценивать «Майами», это может сыграть на руку клубу.

«Мы к этому уже привыкли. Не обращаем на это внимания. Если команды так о нас думают, значит, они не будут воспринимать нас всерьез. А если так, то их ждет тяжелый день», — сказал Эйчен.

В это межсезонье Эйчен подписал с «Майами» новый четырехлетний контракт на $64 млн. Ранее он также заявил, что ставит перед собой цель стать лучшим бегущим НФЛ по набранным ярдам в предстоящем сезоне.