Ресивер «Нью-Орлеана» Джейлинн Полк завершил карьеру в 24 года. «Нью-Ингленд» выбрал его во втором раунде драфта

«Нью-Орлеан Сейнтс» внесли ресивера Джейлинна Полка в список завершивших карьеру.

Полк был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» во втором раунде драфта-2024. В дебютном сезоне он принял участие в ограниченном количестве розыгрышей и завершил чемпионат с 12 приемами на 87 ярдов и двумя тачдаунами. Во время тренировочных сборов в 2025 году ресивер получил тяжелую травму плеча, из-за которой пропустил весь сезон.

Спустя несколько недель после травмы «Нью-Ингленд» обменял Полка вместе с выбором в седьмом раунде драфта-2028 в «Нью-Орлеан Сейнтс» на выбор в шестом раунде драфта-2027. Предполагалось, что игрок восстановится и попытается перезапустить карьеру в новом клубе, однако он принял решение завершить выступления.