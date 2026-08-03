  1. Спортс
  2. Американский футбол
  3. Новости

  4. Джадейвион Клауни согласовал условия контракта с «Хьюстоном». «Тексанс» выбрали его под первым номером на драфте–2014

0
Джадейвион Клауни согласовал условия контракта с «Хьюстоном». «Тексанс» выбрали его под первым номером на драфте–2014

Эдж-рашер Джадейвион Клауни договорился о контракте с «Хьюстон Тексанс».

«Хьюстон» выбрал Клауни под первым общим номером на драфте-2014. Он провел в клубе первые пять сезонов карьеры, после чего успел поиграть за «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Кливленд Браунс», «Балтимор Рейвенс», «Каролина Пэнтерс» и «Даллас Каубойс». Только в «Кливленде» защитник задержался более чем на один сезон.

В прошлом чемпионате Клауни стал лучшим эдж-рашером «Далласа», оформив 8,5 сэка. В «Хьюстоне» он присоединится к линии защиты, в которой уже выступают Уилл Андерсон и Дэнилл Хантер.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoНФЛ
logoДжадейвион Клауни
logoХьюстон

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Умерла соосновательница «Хьюстон Тексанс» Дженис Макнейр
«Индианаполис», «Нью-Йорк Джетс», «Сиэтл» и «Хьюстон» проявили интерес к подписанию Терриона Арнолда
Рекомендуем
Главные новости
Джон Кэрни и Энтони Миллер войдут в Зал славы «Чарджерс»
Байопик о тренере и комментаторе Джоне Мэддене с Николасом Кейджем выйдет 18 ноября
Кино
Ресивер «Хьюстона» Тэнк Делл впервые за полтора года вернулся к тренировкам с командой
Мэттью Макконахи поздравил раннинбека «Атланты» Бижана Робинсона с рекордным контрактом
Аарон Доналд официально потренировался с «Рэмс». Трехкратный защитник года может возобновить карьеру после двух лет вне игры
«Вашингтон» подпишет контракт со Стефоном Диггсом
Квотербек-новичок Карсон Бек начнет Матч Зала славы в стартовом составе «Аризоны»
Эдж-рашер «Атланты» Джейлон Уокер пропустит сезон-2026 из-за разрыва крестообразной связки
Бижан Робинсон стал самым высокооплачиваемым раннинбеком в истории НФЛ. Он продлил контракт с «Атлантой» на $75 млн
Эй Джей Эпенеса: «Рад, что я игрок «Филадельфии», а не «Кливленда»
Ко всем новостям
Последние новости
Владельца «Даллас Каубойс» освистали во время полуфинала чемпионата мира
Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона
Сотрудники стадиона «Соуфай» намерены провести забастовку перед стартом чемпионата мира
Во Флориде приняли закон, позволяющий школьным тренерам из собственного кармана оплачивать расходы игроков. Его назвали в честь квотербека НФЛ
Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой