«Тампа-Бэй» предлагала Бейкеру Мейфилду продлить контракт на два года

Стали известны подробности переговоров между «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербеком Бейкером Мейфилдом. По информации NBC Sports, клуб предлагал игроку не новый двухлетний контракт, а продление действующего соглашения еще на два сезона. Таким образом, общий срок контракта составил бы три года.

Накануне Мейфилд публично раскритиковал руководство «Тампа-Бэй», заявив, что почувствовал неуважение и решил не возобновлять переговоры. Квотербек назвал предложение клуба «двухлетним контрактом», однако, по данным источника NBC Sports, речь шла именно о двухлетнем продлении действующего соглашения.

Ранее ESPN сообщал, что «Бакканирс» были готовы заплатить Мейфилду чуть более $100 млн за два новых года контракта. Из-за разных подходов к оценке стоимости сделки стороны по-разному трактуют это предложение: клуб рассматривает только новые деньги по продлению, тогда как игрок оценивает среднюю зарплату с учетом всего срока соглашения.

Сейчас Мейфилд намерен доиграть последний сезон по действующему контракту, после чего выйти на рынок свободных агентов.