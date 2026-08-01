  1. Спортс
  2. Американский футбол
  3. Новости

  4. «Тампа-Бэй» предлагала Бейкеру Мейфилду продлить контракт на два года

0
«Тампа-Бэй» предлагала Бейкеру Мейфилду продлить контракт на два года

Стали известны подробности переговоров между «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербеком Бейкером Мейфилдом. По информации NBC Sports, клуб предлагал игроку не новый двухлетний контракт, а продление действующего соглашения еще на два сезона. Таким образом, общий срок контракта составил бы три года.

Накануне Мейфилд публично раскритиковал руководство «Тампа-Бэй», заявив, что почувствовал неуважение и решил не возобновлять переговоры. Квотербек назвал предложение клуба «двухлетним контрактом», однако, по данным источника NBC Sports, речь шла именно о двухлетнем продлении действующего соглашения.

Ранее ESPN сообщал, что «Бакканирс» были готовы заплатить Мейфилду чуть более $100 млн за два новых года контракта. Из-за разных подходов к оценке стоимости сделки стороны по-разному трактуют это предложение: клуб рассматривает только новые деньги по продлению, тогда как игрок оценивает среднюю зарплату с учетом всего срока соглашения.

Сейчас Мейфилд намерен доиграть последний сезон по действующему контракту, после чего выйти на рынок свободных агентов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoТампа-Бэй
контракты
logoНФЛ
logoБейкер Мейфилд

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бейкер Мейфилд готов отыграть последний год по контракту с «Тампа-Бэй» и стать свободным агентом
«Тампа-Бэй» пока далека от продления контрактов Бейкера Мейфилда и Виты Веа (NFL Network)
Рекомендуем
Главные новости
Раннинбек «Майами» Девон Эйчен: «Если соперники нас недооценивают, их ждет тяжелый день»
Игрок «Грин-Бэй» Зак Том сменил фамилию на Бако-Бевеле
Ресивер «Нью-Орлеана» Джейлинн Полк завершил карьеру в 24 года. «Нью-Ингленд» выбрал его во втором раунде драфта
Джадейвион Клауни согласовал условия контракта с «Хьюстоном». «Тексанс» выбрали его под первым номером на драфте–2014
Парааг Марате покинул «Сан-Франциско» после 25 лет работы в клубе. Он будет руководить «Лидсом» и «Рейнджерс»
Уилл Левис: «В этой лиге нет 32 квотербеков лучше меня»
«Атланта» продлила контракт с гардом Мэттью Берджероном
«Детройт» подписал лайнбекера Девина Уайта
Ресивер «Сан-Франциско» Рики Пирсолл пропустит сезон-2026 из-за операции на колене
Владелец «Кливленда» Джимми Хэслем: «Наша команда превзойдет ожидания в сезоне-2026»
Ко всем новостям
Последние новости
Владельца «Даллас Каубойс» освистали во время полуфинала чемпионата мира
Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона
Сотрудники стадиона «Соуфай» намерены провести забастовку перед стартом чемпионата мира
Во Флориде приняли закон, позволяющий школьным тренерам из собственного кармана оплачивать расходы игроков. Его назвали в честь квотербека НФЛ
Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой