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Владелец «Кливленда» Джимми Хэслем: «Наша команда превзойдет ожидания в сезоне-2026»

Владелец «Кливленд Браунс» Джимми Хэслем заявил, что ожидает от команды прогресса в новом сезоне. По его словам, клуб должен показывать более качественный футбол после двух неудачных лет, а болельщики заслуживают лучшей игры.

«Мы хотим становиться лучше. Хотим, чтобы на нас было приятно смотреть, чтобы команда играла самоотверженно, не допускала ошибок и выглядела организованной. Последние два года этого не было. Наши результаты неприемлемы, особенно по отношению к болельщикам, потому что они заслуживают большего», — сказал Хэслем.

Хэслем подчеркнул, что сейчас главная задача — определить стартового квотербека к первому матчу сезона. За это место борются Дешон Уотсон, Шедур Сандерс и Диллон Гэбриел.

«Букмекеры установили тотал наших побед на отметке в 5,5 матча. Я поставлю на то, что мы превысим эту отметку», — заявил Хэслем.

Хэслем также прокомментировал обмен Майлса Гарретта, назвав его одним из величайших игроков в истории клуба наряду с Джимом Брауном и Джо Томасом. По его словам, решение далось нелегко, но теперь «Кливленд» сосредоточен на будущем и рассчитывает на Джареда Верса, приобретенного в результате обмена, а также на три полученных выбора на драфте.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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