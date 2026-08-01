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Трехкратный участник Матча звезд НФЛ Андрус Пит завершил карьеру

Линейный нападения Андрус Пит объявил о завершении игровой карьеры. О своем решении он сообщил в соцсетях, отметив, что за 11 сезонов в НФЛ «отдал игре все, что мог».

«Нью-Орлеан Сейнтс» выбрали Пита в первом раунде драфта-2015. Он провел в клубе девять сезонов, после чего в 2024 году выступал за «Лас-Вегас Рейдерс», а в прошлом сезоне принял участие в шести матчах за «Питтсбург Стилерс».

В составе «Нью-Орлеан Сейнтс» Пит вышел в стартовом составе в 102 из 111 матчей регулярного чемпионата. В период с 2018 по 2020 год он трижды подряд участвовал в Матче звезд на позиции гарда, а также сыграл шесть матчей плей-офф.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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Эндрюс Пит
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