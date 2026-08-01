Деандре Хопкинс вошел в тренерский штаб Технологического университета Джорджии

Бывший ресивер НФЛ Деандре Хопкинс стал помощником тренера ресиверов в команде университета Джорджии Тек.

За 13 сезонов в НФЛ Хопкинс пять раз участвовал в Матче звезд и трижды входил в символическую сборную сезона. Он выступал за «Хьюстон Тексанс», «Аризона Кардиналс», «Теннесси Тайтенс», «Канзас-Сити Чифс» и «Балтимор Рейвенс». В сезоне-2025 в составе «Балтимора» он поймал 22 передачи на 330 ярдов и два тачдауна.

За карьеру Хопкинс набрал 13 295 ярдов и занес 85 тачдаунов на 1006 приемах. На прошлой неделе 34-летний игрок посетил тренировочный лагерь «Нью-Ингленд Пэтриотс», чтобы оценить возможность начала тренерской карьеры.

Несмотря на назначение, Хопкинс пока не объявил о завершении игровой карьеры. Если одному из клубов НФЛ по ходу тренировочных сборов понадобится опытный ресивер, он по-прежнему сможет вернуться на поле.