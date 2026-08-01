Экс-квотербек «Далласа» и комментатор Тони Ромо отстранен от работы в эфире после ареста за вождение в нетрезвом виде

Бывший квотербек «Даллас Каубойс» Тони Ромо временно отстранен от работы в качестве ведущего аналитика трансляций НФЛ на CBS Sports после ареста по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Компания объявила, что он отправлен в отпуск «до дальнейшего уведомления». На время отсутствия Ромо в главной комментаторской бригаде CBS вместе с Джимом Нэнцем и Трейси Вулфсон будет работать бывший защитник «Хьюстон Тексанс» Джей Джей Уотт.

46-летний Ромо был задержан 23 июля в Висконсине. По данным офиса шерифа округа Милуоки, он не справился с полевыми тестами на трезвость, после чего был задержан, оформлен и отпущен. Судебное заседание по делу назначено на 21 сентября.

Согласно материалам полиции, перед эвакуацией автомобиля в черном Jeep Ромо на пассажирском сиденье обнаружили открытую бутылку с алкогольным напитком. Полицейские остановили его после того, как он обогнал несколько автомобилей по разделительной зоне между основными полосами движения и съездом на автомагистраль. На опубликованной ранее записи с нательной камеры Ромо рассказал, что возвращался с поля для гольфа и ехал «навестить бабушку и дедушку». Один из помощников шерифа заявил, что заподозрил у него признаки опьянения из-за покрасневших глаз и запаха алкоголя.

Ромо работает ведущим аналитиком трансляций НФЛ на CBS Sports с 2017 года. За карьеру в лиге он трижды участвовал в Матче звезд и с 2004 по 2016 год выступал только за «Даллас Каубойс». Он остается рекордсменом клуба по количеству пасовых тачдаунов за карьеру (248), а рекорд по пасовым ярдам в прошлом сезоне превзошел Дак Прескотт.