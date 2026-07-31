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  4. Четырехкратный участник Матча звезд НФЛ Аман Грин сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона

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Четырехкратный участник Матча звезд НФЛ Аман Грин сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона

Бывший раннинбек НФЛ Аман Грин рассказал, что в начале 2025 года ему диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии.

«В прошлом году мне поставили диагноз. Во сне у меня начали подергиваться ноги, и я понимал, что что-то не так, еще задолго до этого. В итоге прошел обследование и в январе 2025 года получил диагноз», — рассказал Грин.

По словам бывшего футболиста, он решил публично рассказать о заболевании только после того, как сообщил об этом своей семье.

Грин был выбран «Сиэтл Сихокс» в третьем раунде драфта-1998. После двух сезонов в Сиэтле он семь лет выступал за «Грин-Бэй Пэкерс», где четыре раза подряд (с 2001 по 2004 год) попадал в Матч звезд. Лучший сезон в карьере пришелся на 2003 год, когда он набрал 1883 ярда на выносе. Всего за карьеру Грин записал на свой счет 9205 выносных ярдов.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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