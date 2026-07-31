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  4. «Нью-Орлеан» продлил контракт с Крисом Олавеем на $132 млн. В прошлом сезоне игрок пропускал матчи из-за сотрясения мозга и тромба в легком

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«Нью-Орлеан» продлил контракт с Крисом Олавеем на $132 млн. В прошлом сезоне игрок пропускал матчи из-за сотрясения мозга и тромба в легком

«Нью-Орлеан Сейнтс» договорились с ресивером Крисом Олавеем о новом четырехлетнем контракте. По данным ESPN, соглашение может принести игроку до $132 млн, из которых $90 млн гарантированы.

У Олавея оставался последний сезон по контракту новичка. Он вовремя прибыл на тренировочные сборы, но до подписания нового соглашения не принимал участия в командных упражнениях.

Ресивер был выбран «Сейнтс» под 11-м номером на драфте-2022. После непростого сезона-2024, омраченного несколькими сотрясениями мозга, в 2025 году он провел лучший год в карьере: 100 приемов, 1163 ярда и девять тачдаунов в 16 матчах.

За первые три сезона в НФЛ Олавей дважды набирал более 1000 ярдов на приеме, а новый контракт закрепил за ним статус одного из ключевых игроков нападения «Нью-Орлеана».

При этом карьеру Олавея регулярно омрачали проблемы со здоровьем. В каждом из трех первых сезонов в НФЛ он пропускал матчи из-за сотрясений мозга, а в концовке прошлого чемпионата выбыл еще и из-за тромба в легком.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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