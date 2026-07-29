«Грин-Бэй» подписал контракт с кикером из Германии

«Грин-Бэй Пэкерс» подписали кикера Ленни Крига и одновременно отчислили Лукаса Хаврисика. Немец поборется за место в составе с выбранным на драфте-2026 Треем Смэком.

Криг родился в Берлине и пришел в американский футбол после того, как решил завершить занятия футболом. Он самостоятельно учился бить по мячу, используя ролики на YouTube.

Выступления за немецкий клуб «Штутгарт Сердж» в Европейской лиге футбола позволили Кригу попасть в программу International Player Pathway. На съезде скаутов НФЛ в 2025 году он реализовал все 14 попыток, став единственным кикером без промахов.

Прошлый сезон Криг провел в тренировочном составе «Атланта Фэлконс», а после его окончания подписал резервный контракт с «Нью-Йорк Джетс». Однако в июне клуб отчислил игрока.