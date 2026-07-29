  1. Спортс
  2. Американский футбол
  3. Новости

  4. Аарон Роджерс: «Никаких сомнений — это мой последний сезон в НФЛ»

0
Аарон Роджерс: «Никаких сомнений — это мой последний сезон в НФЛ»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс подтвердил, что сезон-2026 станет для него последним в НФЛ.

«Да, это все. В прошлом году я думал, что, возможно, уже закончу карьеру. Но потом главным тренером стал Майк Маккарти. Я поговорил с женой, и она сказала: «Можешь провести еще один сезон»», — рассказал Роджерс.

Позже четырехкратного MVP спросили, может ли он изменить свое решение после окончания чемпионата.

«Нет. Никаких сомнений», — ответил 42-летний квотербек.

Предстоящий сезон станет для Роджерса 22-м в НФЛ. Ранее он уже заявлял, что возвращение в лигу во многом стало возможным благодаря назначению Майка Маккарти главным тренером «Стилерс». До этого они 13 лет вместе работали в «Грин-Бэй Пэкерс».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoАарон Роджерс
logoПиттсбург
logoНФЛ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бывший защитник «Баффало» и «Питтсбурга» Ливай Уоллес завершил карьеру
«Питтсбург» продлил контракт с двухметровым тайт-эндом Дэрнеллом Уошингтоном
Рекомендуем
Главные новости
ЮФЛ перевезет клубы из Бирмингема и Хьюстона в новые города
Ресивер «Сан-Франциско» Рики Пирсолл может пропустить весь сезон-2026 из-за травмы
Четырехкратный участник Матча звезд НФЛ Аман Грин сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона
«Нью-Орлеан» продлил контракт с Крисом Олавеем на $132 млн. В прошлом сезоне игрок пропускал матчи из-за сотрясения мозга и тромба в легком
Дибо Сэмюэл вернулся в «Сан-Франциско». Ресивер подписал однолетний контракт на $7 млн
«Кливленд» продлил контракт с защитником Грантом Делпитом
Тейсом Хилл покидает «Сейнтс» после девяти сезонов в составе команды
Шемар Стюарт получил травму ноги в первый день тренировочных сборов «Цинциннати»
Чемпион Супербоула Плаксико Берресс сравнил выступление за «Нью-Йорк Джетс» с тюремным заключением
Защитник «Нью-Орлеана» Брайан Бризи пропустит сезон из-за разрыва крестообразной связки
Ко всем новостям
Последние новости
Владельца «Даллас Каубойс» освистали во время полуфинала чемпионата мира
Квотербек канадской футбольной команды обвинил чемпионат мира по футболу в неудачном старте сезона
Сотрудники стадиона «Соуфай» намерены провести забастовку перед стартом чемпионата мира
Во Флориде приняли закон, позволяющий школьным тренерам из собственного кармана оплачивать расходы игроков. Его назвали в честь квотербека НФЛ
Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой