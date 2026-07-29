Аарон Роджерс: «Никаких сомнений — это мой последний сезон в НФЛ»

Квотербек «Питтсбург Стилерс» Аарон Роджерс подтвердил, что сезон-2026 станет для него последним в НФЛ.

«Да, это все. В прошлом году я думал, что, возможно, уже закончу карьеру. Но потом главным тренером стал Майк Маккарти. Я поговорил с женой, и она сказала: «Можешь провести еще один сезон»», — рассказал Роджерс.

Позже четырехкратного MVP спросили, может ли он изменить свое решение после окончания чемпионата.

«Нет. Никаких сомнений», — ответил 42-летний квотербек.

Предстоящий сезон станет для Роджерса 22-м в НФЛ. Ранее он уже заявлял, что возвращение в лигу во многом стало возможным благодаря назначению Майка Маккарти главным тренером «Стилерс». До этого они 13 лет вместе работали в «Грин-Бэй Пэкерс».