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Бейкер Мейфилд готов отыграть последний год по контракту с «Тампа-Бэй» и стать свободным агентом

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Бейкер Мейфилд начнет тренировочные сборы без нового соглашения с клубом и намерен доиграть сезон-2026 по действующему контракту, после чего выйдет на рынок свободных агентов.

По информации ESPN, стороны уже несколько месяцев ведут переговоры, однако добиться существенного прогресса не удалось. Еще в июне Мейфилд заявлял, что не хочет обсуждать новый контракт после начала тренировочного лагеря, чтобы полностью сосредоточиться на футболе.

Сейчас Мейфилд получает в среднем $33,3 млн за сезон, что ставит его лишь на 16-е место среди квотербеков НФЛ по средней зарплате. Источники утверждают, что игрок рассчитывает на контракт, соответствующий его уровню игры и доходам других квотербеков аналогичного уровня. При этом его не беспокоит возможность получить франчайз-тег в 2027 году.

Мейфилд помог «Бакканирс» выйти в плей-офф по итогам сезонов 2023 и 2024 годов. В межсезонье-2023 он подписал с клубом трехлетний контракт.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
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