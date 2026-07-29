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  4. Дензел Уорд снова стал самым высокооплачиваемым корнербеком НФЛ

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Дензел Уорд снова стал самым высокооплачиваемым корнербеком НФЛ

«Кливленд Браунс» договорились с корнербеком Дензелом Уордом о продлении контракта на два года. По данным NFL Network, новое соглашение принесет защитнику $62,2 млн.

Средняя зарплата Уорда составит $31,1 млн за сезон, благодаря чему он вновь стал самым высокооплачиваемым игроком на своей позиции в истории НФЛ. Ранее рекорд принадлежал корнербеку «Лос-Анджелес Рэмс» Тренту Макдаффи, который зарабатывает $31 млн в год.

После обмена Майлса Гарретта в «Лос-Анджелес Рэмс» появлялись слухи, что «Браунс» могут расстаться и с Уордом. Однако руководство клуба неоднократно опровергало подобные предположения, а теперь подтвердило свои намерения новым контрактом.

Уорд был выбран «Кливлендом» под четвертым номером на драфте-2018. За восемь сезонов в НФЛ он пять раз участвовал в Матче звезд, сделал 18 перехватов и сбил 104 передачи.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Дензел Уорд
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