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  4. Джейлен Картер стал самым высокооплачиваемым ди-тэклом НФЛ

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Джейлен Картер стал самым высокооплачиваемым ди-тэклом НФЛ

«Филадельфия Иглс» объявили о продлении контракта с ди-тэклом Джейленом Картером. Новое соглашение рассчитано на четыре года и, по данным ESPN, может принести игроку до $160 млн.

Гарантированная сумма контракта составит $106 млн, а средняя зарплата — $38 млн за сезон. По этому показателю Картер стал самым высокооплачиваемым игроком своей позиции в НФЛ, превзойдя Джеффри Симмонса из «Теннесси Тайтенс», который ранее подписал контракт со средней зарплатой $35,3 млн в год.

Ранее в это межсезонье «Филадельфия» воспользовалась опцией продления контракта Картера на пятый год. Теперь защитник связан с клубом соглашением до конца сезона-2031.

Картер был выбран «Иглс» под девятым номером на драфте-2023. За первые три сезона в НФЛ он зарекомендовал себя как один из лучших ди-тэклов лиги и помог «Филадельфии» выиграть Супербоул по итогам сезона-2024.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
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Джейлен Картер
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