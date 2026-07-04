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Трэвис Келси и Тейлор Свифт сыграли свадьбу
Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу.

Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сообщает издание Page Six.

Из знаменитых гостей на торжестве присутствовали Селена Гомес, Эд Ширан, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Зои Кравиц, Хью Грант и другие.

36-летняя Свифт – одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире. Келси также 36 лет, он трехкратный обладатель Супербоула в составе «Канзас-Сити».

Главная новость недели – Тейлор Свифт обручилась с Трэвисом Келси. Обсуждают все

Как понять Тейлор Свифт – через 13 ее следов в большом спорте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Page Six
светская хроника
музыка
logoТрэвис Келси
logoТейлор Свифт
logoКанзас-Сити
logoДакота Джонсон
logoБрэдли Купер
logoХью Грант
logoСелена Гомес
logoЗои Кравиц
logoЭд Ширан

Комментарии

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Радость то какая. У нас её популярность около нулевая)
ОтветFobos2067
Радость то какая. У нас её популярность около нулевая)
У нас и амфут почти никто не смотрит, но это не отменяет тот факт, что они оба - суперзвезды
А Махоумса не было или он не знаменитый?
ОтветМаксим Фомин
А Махоумса не было или он не знаменитый?
Судя по тому, что никого из Чифс не назвали, да, именно так ))))
ОтветYaroslove
Судя по тому, что никого из Чифс не назвали, да, именно так ))))
Просто автор статьи никого из игроков Канзаса не знает)
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