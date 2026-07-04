Трэвис Келси и Тейлор Свифт сыграли свадьбу

Тейлор Свифт и Трэвис Келси сыграли свадьбу.

Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, сообщает издание Page Six.

Из знаменитых гостей на торжестве присутствовали Селена Гомес, Эд Ширан, Карли Клосс, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Зои Кравиц, Хью Грант и другие.

36-летняя Свифт – одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире. Келси также 36 лет, он трехкратный обладатель Супербоула в составе «Канзас-Сити ».

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