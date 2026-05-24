ЮФЛ. 9-я неделя. «Луисвилл» сыграет с «Далласом», «Хьюстон» против «Сент-Луиса», другие матчи
С 23 по 25 мая проходят матчи девятой недели ЮФЛ.
ЮФЛ (United Football League)
Сезон-2026
9-я неделя
23 мая
Орландо Сторм — Вашингтон Дефендерс — 27:19 (7:10, 14:0, 3:3, 3:6)
Коламбус Эвиейторс — Бирмингем Стеллионс — 36:29 (1:13, 13:10, 7:3, 15:3)
24 мая
Луисвилл Кингс — Даллас Ренегейдс — 23.00
25 мая
Хьюстон Гэмблерс — Сент-Луис Баттлхокс — 02.00
Турнирное положение: Орландо – 7 побед – 2 поражения (9 игр), Вашингтон – 5-4 (9), Сент-Луис – 5-3 (8), Луисвилл – 4-4 (8), Бирмингем – 4-5 (9), Даллас – 3-5 (8), Хьюстон – 3-5 (8), Коламбус – 3-6 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
